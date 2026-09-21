Прием иностранцев усложняется: финансовый ценз и автоматические проверки
При работе с иностранцами уже недостаточно проверить патент и вовремя уведомить МВД. Государственные системы обмениваются данными, статус работника может измениться, а нарушения выявляются все быстрее.
Особого внимания требуют финансовый ценз и автоматический контроль. Кадровику важно понимать, кого затронут новые требования, какие сведения будут проверять и что должен сделать работодатель, чтобы не получить штраф.
В курс повышения квалификации Клерк.Школы «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С:ЗУП» мы добавили новый урок «Работа с иностранными гражданами: финансовый ценз и автоматический контроль».
В нем разбираем:
какие документы запросить при приеме иностранца;
как проверить его статус и отслеживать изменения;
когда и куда подавать уведомления;
как оформить трудовой договор, налоги, взносы и ЕФС-1;
как работает финансовый ценз;
что делать, если сотрудник оказался в реестре контролируемых лиц.
Обновили и другие темы, которые требуют особого внимания кадровика: испытательный срок, сверхурочная работа, отзыв из отпуска, переезд сотрудника, работа медиков и педагогов, а также оформление работников во вредных и опасных условиях.
Курс охватывает весь кадровый учет от приема и увольнения до воинского учета и работы в 1С:ЗУП. Внутри пошаговые инструкции, интерактивные тренажеры и более 150 готовых образцов документов.
Программа регулярно обновляется вслед за изменениями законодательства. По итогам обучения выдается диплом профпереподготовки на 256 ак. часов.
Вы не поверите, но однажды приехав на бывший адрес проживания, обнаружил немного непонятное, где эти д/сады и школы в момент проживания были "забиты" до упора, то в настоящий момент этот же показатель равен только (условно) где-то 2/3 от своего запол