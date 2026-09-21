Прием иностранцев усложняется: финансовый ценз и автоматические проверки

При работе с иностранцами уже недостаточно проверить патент и вовремя уведомить МВД. Государственные системы обмениваются данными, статус работника может измениться, а нарушения выявляются все быстрее.

Особого внимания требуют финансовый ценз и автоматический контроль. Кадровику важно понимать, кого затронут новые требования, какие сведения будут проверять и что должен сделать работодатель, чтобы не получить штраф.

В курс повышения квалификации Клерк.Школы «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С:ЗУП» мы добавили новый урок «Работа с иностранными гражданами: финансовый ценз и автоматический контроль».

В нем разбираем:

какие документы запросить при приеме иностранца;

как проверить его статус и отслеживать изменения;

когда и куда подавать уведомления;

как оформить трудовой договор, налоги, взносы и ЕФС-1;

как работает финансовый ценз;

что делать, если сотрудник оказался в реестре контролируемых лиц.

Обновили и другие темы, которые требуют особого внимания кадровика: испытательный срок, сверхурочная работа, отзыв из отпуска, переезд сотрудника, работа медиков и педагогов, а также оформление работников во вредных и опасных условиях.

Курс охватывает весь кадровый учет от приема и увольнения до воинского учета и работы в 1С:ЗУП. Внутри пошаговые инструкции, интерактивные тренажеры и более 150 готовых образцов документов.

Программа регулярно обновляется вслед за изменениями законодательства. По итогам обучения выдается диплом профпереподготовки на 256 ак. часов.

Посмотреть обновленную программу курса