Кейс с взаимозависимостью: суд поддержал ИФНС в споре о вычете НДС через посредника

Эксперт объяснил, что повлияло на постановление, в каких случаях подобный отказ признают неправомерным, и как работать со взаимозависимыми лицами без проблем для бизнеса.

ИФНС доначислила ООО 16,46 млн рублей НДС, 10,86 млн рублей налога на прибыль и штрафы. По мнению налоговой, компания использовала взаимозависимых и подконтрольных контрагентов, чтобы занижать доходы и завышать расходы и вычеты.

Компания оспорила решение в суде, но первая и апелляционная инстанции поддержали налоговую. Кассация также оставила их решения без изменения.

Суды установили, что компания приобретала газ у взаимозависимого поставщика через подконтрольного посредника. При этом цена газа для компании была выше цены прямой закупки на 0,45–40,12%. Посредник фактически не участвовал в приемке, хранении и перевозке товара.

У участников цепочки были общие руководители, бухгалтеры и представители; совпадали адреса, IP-адреса и номера телефонов. Деньги перечислялись поставщику и другим связанным лицам в течение 1–3 дней после поступления посреднику.

Суд пришел к выводу, что посредник был формально включен в цепочку, а операции не имели самостоятельной деловой цели и привели к завышению расходов по налогу на прибыль и вычетов по НДС (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 05.06.2025 № Ф04-888/2025 по делу № А46-708/2024).

Хотя закон не запрещает вести бизнес с взаимозависимыми лицами, ФНС пристально следит за такими случаями. Если налоговая признает сделки с взаимозависимыми лицами контролируемыми, компания может утратить спецрежим и получить доначисления. Помимо этого, есть риск штрафов: они начинаются от 30 тысяч рублей, а в случаях с нерезидентами превышают 500 тысяч рублей.

Что помнить при работе с взаимозависимыми контрагентами и как проверить свой бизнес по чек-листу — читайте в экспертном разборе «Кто такие взаимозависимые лица и почему из-за взаимозависимости снимают вычеты и доначисляют налоги» для подписчиков Клерк.Системы.