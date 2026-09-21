Сотрудникам Минфина уже переводят зарплату в цифровых рублях

Силуанов рассказал, что ведомство приступило к выплате зарплаты в цифровых рублях сотрудникам, которые оформили соответствующие кошельки на платформе Банка России.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что работники ведомства, оформившие цифровые кошельки, уже получают зарплату в цифровых рублях. Он отметил, что часть сотрудников начала использовать новый формат расчетов.

Минфин перешел к выплате зарплаты через счета, открытые в цифровых рублях. По его словам, сотрудники, которые оформили такие кошельки, смогут расплачиваться цифровой валютой в обычных операциях.

«В Министерстве финансов началось уже зачисление заработной платы на счета сотрудников Минфина, открытых в цифровых рублях. Ряд наших сотрудников уже открыли себе такие кошельки цифровые и будут расплачиваться уже в цифровой валюте», — сказал Антон Силуанов.

Ранее Банк России сообщал о расширении возможностей платформы цифрового рубля и подключении крупных банков к сервису, что позволяет ведомствам и компаниям тестировать новые способы расчетов.