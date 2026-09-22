💲 Доллар опустился к 84 рублям, евро — ниже 97: рубль усиливает позиции 22 сентября 2026 года
Доллар снизился до 84,09 рубля, евро — до 96,37. Поддержку оказывает высокая цена нефти Urals.
Рубль продолжает укрепляться: доллар опустился к отметке 84 рубля, евро — ниже 96,4, а юань держится около 12,5. Движение курса остается в рамках боковой динамики, но рынок получил дополнительный ориентир после свежих прогнозов экспертов о возможном выходе валют из текущих диапазонов.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 22 сентября 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
84,0954 рубля
Евро
96,3733 рубля
Юань
12,5448 рубля
Член РАСО и экспертного совета Ассоциации форекс‑дилеров Андрей Лобода считает, что на этой неделе доллар на внебиржевом рынке будет торговаться в диапазоне 82-86 рублей, евро — 95,80-99, а юань — 12,20-12,80. Он отмечает, что рубль поддерживает высокая стоимость нефти Urals, обеспечивающая значительную экспортную выручку и дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.