Работников в сфере оборота оружия предложили направлять на медосвидетельствование каждые пять лет

Требование хотят распространить на сотрудников, занятых на всех этапах оборота оружия и патронов. Сейчас они проходят обязательное обследование только при трудоустройстве.

Обязательное медицинское освидетельствование работников в сфере оборота оружия планируют проводить не реже одного раза в пять лет, сообщили в Минздраве. Министерство подготовило соответствующий проект приказа.

Требование затронет сотрудников, занятых производством, испытанием, установкой, монтажом, обслуживанием, ремонтом и утилизацией оружия и патронов. В перечень также входят реализация, учет, хранение и продажа.

«Предложения Минздрава направлены на своевременное выявление психических расстройств и призваны обеспечить безопасность граждан», — отметило ведомство.

Проект разработан после изменения закона «Об оружии». С 1 января 2027 года владельцы оружия должны будут проходить медосвидетельствование не реже одного раза в пять лет со дня оформления медицинского заключения. Работников, как и сейчас, будут направлять на обследование за счет работодателя.