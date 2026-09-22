СФР: пенсии работающих пенсионеров индексируют одновременно с выплатами неработающим

Ежегодная индексация страховых пенсий работающим пенсионерам возобновлена с 1 января 2025 года. Выплаты повышают непосредственно во время трудовой деятельности.

Страховые пенсии работающих россиян повышают в те же сроки, что и пенсии неработающих, сообщил СФР. Для индексации пенсионеру не нужно увольняться с работы.

«Страховые пенсии работающих граждан индексируются одновременно со страховыми пенсиями неработающих граждан. Страховая пенсия увеличивается каждый год прямо во время трудовой деятельности», — пояснили в ведомстве.

При назначении страховой пенсии Соцфонд сразу рассчитывает ее сумму с учетом актуальной стоимости одного пенсионного коэффициента и действующего размера фиксированной выплаты.

Кроме того, каждый год с 1 августа СФР автоматически, беззаявительно перерасчитывает размер страховой пенсии и добавляет дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты, заработанные за предыдущий год работы. Максимальное увеличение будет составлять три пенсионных коэффициента.