СФР: пенсии работающих пенсионеров индексируют одновременно с выплатами неработающим

Страховые пенсии работающих россиян повышают в те же сроки, что и пенсии неработающих, сообщил СФР. Для индексации пенсионеру не нужно увольняться с работы.
«Страховые пенсии работающих граждан индексируются одновременно со страховыми пенсиями неработающих граждан. Страховая пенсия увеличивается каждый год прямо во время трудовой деятельности», — пояснили в ведомстве.
При назначении страховой пенсии Соцфонд сразу рассчитывает ее сумму с учетом актуальной стоимости одного пенсионного коэффициента и действующего размера фиксированной выплаты.
Кроме того, каждый год с 1 августа СФР автоматически, беззаявительно перерасчитывает размер страховой пенсии и добавляет дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты, заработанные за предыдущий год работы. Максимальное увеличение будет составлять три пенсионных коэффициента.
А почему пишут, что у работающих пенсия меньше, чем у неработающих?