ФНС хочет сделать уплату налогов нормой поведения

94% граждан считают уплату налогов долгом каждого, а 85% уверены, что платить налоги выгоднее, чем уклоняться от них.

Замруководителя ФНС Константин Чекмышев рассказал о налоговой дисциплине среди россиян.

Уплату налогов считают долгом каждого 94% граждан, следует из исследований ФНС России, представленных на МФФ-2026. При этом 85% респондентов уверены, что добросовестная уплата выгоднее уклонения.

Граждане от 18 до 24 лет и старше 55 лет чаще поддерживают ценность исполнения налоговых обязанностей. Бизнес лучше понимает практическую выгоду своевременной уплаты налогов и снижения собственных рисков.

«Наша стратегическая цель проста: уплата налогов — просто норма поведения», — заявил Чекмышев. По его словам, добровольную налоговую дисциплину поддерживает понимание того, для чего нужны налоги и на что направляются собранные средства.

Уроки налоговой грамотности «юНГа» уже охватывают более 20% школ России. В налоговом диктанте приняли участие почти 1 млн человек, а олимпиады ФНС совместно с Финансовым университетом, МГИМО и МГУ помогают студентам начать профессиональную карьеру.