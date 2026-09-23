Как идет маркировка куриц, уток и гусей: регионы отчитываются о выполнении норм

Регистрация птицы стала обязательной для крупных ЛПХ, а отказ от учета грозит штрафом до 1000 рублей — ветслужбы отмечают, что мера направлена на эпизоотическую безопасность, а не на введение налогов.

С 1 сентября 2026 года в России начали действовать федеральные нормы, обязывающие владельцев домашней птицы ставить поголовье на учет. Регистрация требуется для всех видов птицы — кур, уток, гусей, индеек, перепелов, страусов и других — если в хозяйстве содержится более 10 голов. Для тех, у кого меньше, учет станет обязательным к сентябрю 2029 года. Птица маркируется группами, а данные вносятся в компонент «Хорриот» системы «ВетИС».

Процедура бесплатна: специалист районной ветстанции выезжает на подворье, осматривает птицу, присваивает группе единый идентификационный номер и регистрирует птичник в федеральном реестре. Владелец затем изготавливает табличку с номером группы, видом, породой и датой маркирования. Об этом пишет RG.RU.

В ряде регионов учет уже охватил почти все поголовье. В Белгородской области зарегистрированы 100% птицы, свиней, лошадей и крупного рогатого скота; в Владимирской — учтено 2,8 млн голов птицы на фабриках и 1,4 тыс. в ЛПХ; в Калужской — промаркировано 48% домашней птицы. Ветслужбы отмечают, что регистрация необходима для прослеживаемости поголовья, точного расчета препаратов для противоэпизоотических мероприятий и получения компенсаций при вспышках опасных заболеваний.

Отказ от учета может привести к штрафу по ст. 10.6 КоАП — от 500 до 1000 рублей. Власти подчеркивают, что маркировка не связана с введением налогов, а направлена на предотвращение распространения болезней и подтверждение происхождения продукции.