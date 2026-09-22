Россияне оформили более 1,5 млн «звериных» карт Ozon Банка

За три месяца клиенты Ozon Банка заказали свыше 1,5 млн карт с анималистичным дизайном — в среднем по 15,5 тысячи в день, лидируют леопард, змея и фламинго.

К началу лета 2026 года Ozon Банк представил линейку пластиковых карт с анималистичными принтами, и за три месяца россияне оформили более 1,5 млн таких карт. Об этом «Клерку» рассказали в пресс-службе банка.

Самым популярным стал леопардовый дизайн — почти полмиллиона заказов. Почти столько же выбрали карту со змеиным узором — более 487 тысяч. На третьем месте — розовый фламинго, свыше 400 тысяч заказов. Реже оформляли карты с зеброй (около 137 тысяч) и попугаем (более 50 тысяч).

Больше всего карт заказали жители Московской и Ростовской областей, Краснодарского края, Москвы и Свердловской области. В топ‑10 также вошли Челябинская область, Санкт‑Петербург, Новосибирская область, Башкортостан и Татарстан.

Карты с «звериным» дизайном все еще доступны, а банк готовит новую коллекцию. Ozon Банк работает по универсальной лицензии ЦБ и обслуживает более 44 млн активных клиентов, предлагая дебетовые и кредитные карты, накопительные счета, эквайринг, онлайн‑бухгалтерию и другие сервисы.