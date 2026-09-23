КПП Главный Бухгалтер красный мобилка
Купить подписку
Профориентация для подростков от 100балльного репетитора
Валютные операции
Читать 1 мин
Эксклюзив

Можно ли платить исполнителям-нерезидентам на ГПХ через зарплатный проект: ответ эксперта

Чтобы упростить процесс выплат нерезидентам по ГПХ, можно создать зарплатный проект.

7 просмотров11 открытий

У компании есть сотрудники-нерезиденты с договорами ГПХ. Выплаты им проходят не в дни зарплаты, отдельно от основных сотрудников. В назначении платежа указать «Выплата по договорам ГПХ», такая возможность есть в онлайн-банке. Письма ВЭД создаются отдельно на каждого, к ним прикрепляются подтверждающие документы (договор, акт). Но есть проблема в трудоемкости процесса – при создании отдельного п/п на каждого сотрудника.

Можно ли платить таким работникам с помощью общего реестра через зарплатный проект и как к таким платежам отнесется налоговая – пояснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Законодательство точно не запрещает платить валютным нерезидентам через зарплатный проект, поэтому вопрос только в том, есть ли такая техническая возможность у банка.

Если банк готов, необходимые коды валютных операций указываются в данных реестров, то валютное законодательство соблюдается. А без кодов валютной операции банк платеж нерезиденту не пропустит, потому что на него возложена обязанность валютного контроля.

Надежда Камышева Эксперт

Эксперт Клерка

«Налоговой все равно каким образом совершен безналичный платеж нерезиденту. Зарплатный проект – всего лишь способ безналичного платежа сотрудникам, а не какой-то отдельный вид платежа.»

На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.

Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 30 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка»Читать тут.

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа

Автор
Общество

Как выбрать район Москвы для покупки квартиры: 5 критериев

При выборе квартиры важно оценить ее окружение. Разберем пять критериев, которые помогут понять, насколько район подходит для комфортной повседневной жизни. 

Как выбрать район Москвы для покупки квартиры: 5 критериев
3
7.7K
Ирина Е
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка