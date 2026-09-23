Можно ли платить исполнителям-нерезидентам на ГПХ через зарплатный проект: ответ эксперта

Чтобы упростить процесс выплат нерезидентам по ГПХ, можно создать зарплатный проект.

У компании есть сотрудники-нерезиденты с договорами ГПХ. Выплаты им проходят не в дни зарплаты, отдельно от основных сотрудников. В назначении платежа указать «Выплата по договорам ГПХ», такая возможность есть в онлайн-банке. Письма ВЭД создаются отдельно на каждого, к ним прикрепляются подтверждающие документы (договор, акт). Но есть проблема в трудоемкости процесса – при создании отдельного п/п на каждого сотрудника.

Можно ли платить таким работникам с помощью общего реестра через зарплатный проект и как к таким платежам отнесется налоговая – пояснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Законодательство точно не запрещает платить валютным нерезидентам через зарплатный проект, поэтому вопрос только в том, есть ли такая техническая возможность у банка.

Если банк готов, необходимые коды валютных операций указываются в данных реестров, то валютное законодательство соблюдается. А без кодов валютной операции банк платеж нерезиденту не пропустит, потому что на него возложена обязанность валютного контроля.

Надежда Камышева «Налоговой все равно каким образом совершен безналичный платеж нерезиденту. Зарплатный проект – всего лишь способ безналичного платежа сотрудникам, а не какой-то отдельный вид платежа.»

На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.