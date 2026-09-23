Расходы на защиту предприятий будут списывать через амортизацию: Минфин готовит изменения в НК

Расходы на защиту от атак разрешат списывать, критерии обоснованности уже разработаны.

21 сентября 2026 года замминистра финансов Алексей Сазанов подтвердил: Минфин с отраслями готовит поправки в НК уже этой осенью. Речь не о прямых компенсациях, а об учете затрат при налогообложении.

Актуальность инициативы для бизнеса высока – сейчас применяется общий порядок ст. 252 НК, специальной нормы нет. Эффект будет не символическим, но растянутым: оборудование дороже 100 тыс. рублей со сроком службы больше года списывается не сразу, а через амортизацию.

Налог снижается постепенно, а не разово, отметил эксперт в области политического и экономического анализа, аккредитованный независимый антикоррупционный эксперт Минюста Михаил Ажгиревич.

Критерий обоснованности ФНС уже обозначила: нужен приказ руководителя со ссылкой на угрозы, географию объекта и статистику атак, плюс договор и платежки. Оборудование двойного назначения не станет автоматически «нецелевым», если закупка привязана к документированной угрозе.

Наиболее критичной новая льгота станет для ТЭК и промышленности приграничных регионов, где частота атак максимальна, считает Ажгиревич.