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Экономика России
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Расходы бизнеса на защиту от дронов могут учесть при налогообложении

Минфин готовит изменения в налоговое законодательство для компаний, которые тратят деньги на защиту и восстановление объектов после атак беспилотников. Поправки планируют внести осенью 2026 года.

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Возможность учитывать такие затраты при налогообложении Минфин обсуждает с представителями разных отраслей. Об этом статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

Речь идет не о компенсации бизнесу понесенных затрат, а об изменении порядка их налогового учета.

«Не компенсации, а в части учета расходов на оборону объектов, там на восстановление объектов. Мы сейчас совместно с отраслями, представителями различных отраслей, соответственно, прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство», — сказал Сазанов.

По его словам, необходимость поправок уже понятна. Минфин рассчитывает внести изменения осенью 2026 года.

Какие именно расходы бизнес сможет учитывать и при расчете каких налогов, Сазанов не уточнил.

Автор
Павел Желновод
Земельное право (ЗК РФ)

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Комментарии
1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Расходы бизнеса на защиту от дронов могут учесть при налогообложении

    Скажите, а расходы для нападения можно учитывать?

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