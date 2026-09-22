С 1 октября переводы на счета семьи начнут учитывать при назначении единого пособия

Новый критерий начнет действовать в Московской области, ХМАО — Югре и ЯНАО. СФР будет сопоставлять учитываемые поступления на счета и вклады семьи с ее совокупным доходом.

С 1 октября 2026 года при назначении единого пособия в трех регионах начнут учитывать поступления на банковские счета и вклады заявителя и членов его семьи. Правило вводится в рамках эксперимента и не распространяется на остальные регионы России.

Эксперимент предусмотрен Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 431-ФЗ. Он позволяет Социальному фонду запрашивать через ФНС сведения о счетах и вкладах заявителя и членов его семьи, а также получать у банков информацию об операциях по ним.

СФР будет сравнивать учитываемые поступления за расчетный период с совокупным доходом семьи. Если сумма поступлений составит 200% совокупного дохода семьи или больше, новый показатель будут учитывать при решении о назначении пособия. При этом решение принимают с учетом остальных условий получения выплаты.

Например, если совокупный доход семьи за расчетный период составил 600 тыс. рублей, порог поступлений будет равен 1,2 млн рублей.

В расчет входят не все операции по счетам. В частности, не учитываются переводы между собственными счетами человека и между членами одной семьи, кредитные средства и займы МФО, а также средства, которые поступили с единого налогового счета.

Поступления от продажи недвижимости, автомобилей и другого имущества также можно исключить из расчета, если заявитель подтвердит происхождение денег документами. Счета ИП, которые используются для предпринимательской деятельности, в рамках эксперимента не проверяют.

Расчетный период составляет 12 месяцев и заканчивается за два месяца до месяца подачи заявления. Поэтому при обращении за пособием в октябре 2026 года СФР проверит поступления с сентября 2025 года по август 2026 года.

С августа по сентябрь 2026 года новый механизм тестируют без его применения при принятии решения о пособии. С 1 октября по 31 декабря 2026 года сведения о поступлениях уже будут учитывать при рассмотрении заявлений в трех регионах.