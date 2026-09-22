СФР посоветовал заранее проверить стаж перед выходом на пенсию

Выписка из индивидуального лицевого счета на Госуслугах содержит сведения о пенсионных правах, которые на текущий момент есть в информационных системах Социального фонда. Об этом в прямом эфире СФР рассказала начальник Департамента государственных услуг, взаимодействия с гражданами и обратной связи фонда Кристина Лапицкая.
В выписке можно проверить учтенный стаж и сведения о заработной плате. При этом информация со временем может меняться и дополняться — например, после поступления новых сведений от работодателя или дополнительных документов.
Если человек обнаружил, что какой-либо период работы не учтен, он может обратиться в клиентскую службу СФР с подтверждающими документами. Заявление на корректировку индивидуального лицевого счета также можно подать в электронном виде.
Для подтверждения могут понадобиться трудовая книжка и другие документы о трудовой деятельности. Если речь идет о периодах до 2002 года, СФР также может потребоваться информация о заработной плате.
«Мы можем проверить: включен у нас стаж, не включен у нас стаж, прийти с документами в любую клиентскую службу. Можно также подать электронно для корректировки индивидуального лицевого счета заявление, приложив документы», — рассказала Лапицкая.
Кроме того, СФР проводит заблаговременную работу с будущими пенсионерами. По словам Лапицкой, фонд приглашает людей за год-два до возникновения права на пенсию, чтобы проверить документы и при необходимости дополнить индивидуальный лицевой счет недостающими сведениями.
Такая проверка позволяет учесть периоды работы и другие сведения заранее, чтобы к моменту назначения пенсии на лицевом счете была актуальная информация о пенсионных правах.
Да все красиво написано. Но! В выписке из лицевого счета одно количество баллов, а в заявлении на пенсию на госуслугах эти самые баллы усохли на процентов 30. Стаж одинаковый. Ну здорово-то как!