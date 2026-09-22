СФР посоветовал заранее проверить стаж перед выходом на пенсию

Будущим пенсионерам стоит заранее проверить сведения о стаже и заработке на индивидуальном лицевом счете. Если каких-то периодов не хватает, данные можно скорректировать до назначения пенсии.

Выписка из индивидуального лицевого счета на Госуслугах содержит сведения о пенсионных правах, которые на текущий момент есть в информационных системах Социального фонда. Об этом в прямом эфире СФР рассказала начальник Департамента государственных услуг, взаимодействия с гражданами и обратной связи фонда Кристина Лапицкая.

В выписке можно проверить учтенный стаж и сведения о заработной плате. При этом информация со временем может меняться и дополняться — например, после поступления новых сведений от работодателя или дополнительных документов.

Если человек обнаружил, что какой-либо период работы не учтен, он может обратиться в клиентскую службу СФР с подтверждающими документами. Заявление на корректировку индивидуального лицевого счета также можно подать в электронном виде.

Для подтверждения могут понадобиться трудовая книжка и другие документы о трудовой деятельности. Если речь идет о периодах до 2002 года, СФР также может потребоваться информация о заработной плате.

«Мы можем проверить: включен у нас стаж, не включен у нас стаж, прийти с документами в любую клиентскую службу. Можно также подать электронно для корректировки индивидуального лицевого счета заявление, приложив документы», — рассказала Лапицкая.

Кроме того, СФР проводит заблаговременную работу с будущими пенсионерами. По словам Лапицкой, фонд приглашает людей за год-два до возникновения права на пенсию, чтобы проверить документы и при необходимости дополнить индивидуальный лицевой счет недостающими сведениями.

Такая проверка позволяет учесть периоды работы и другие сведения заранее, чтобы к моменту назначения пенсии на лицевом счете была актуальная информация о пенсионных правах.