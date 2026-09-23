💲 Рубль усилил рост: доллар снова опустился к 84 рублям

Доллар второй день стоит 84 рубля, юань — ниже 12,53, а евро колеблется в районе 96,6.

23 сентября 2026 года рубль сохраняет укрепление: доллар второй день подряд держится у отметки 84 рублей, юань остается ниже 12,53, а евро колеблется в пределах 96,6. Осенняя коррекция продолжается — за две недели основные валюты просели примерно на 4%, отойдя от полуторалетних максимумов.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 23 сентября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 84,0657 рубля Евро 96,5915 рубля Юань 12,5291 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 23 сентября 2026 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения 22 сентября 2026 года доллар стоил 84,09, евро — 96,37, а юань — 12,54.

Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер рассказал, что рубль все еще дорожает: доллар, который недавно поднимался к 87 рублям, теперь стабилизировался около 84. Внебиржевой евро откатился от уровней выше 101 к 96,3, а биржевой юань после пиковых 13 закрылся ниже 12,5. По его словам, валюты остаются в фазе коррекции после летнего ралли, и текущие значения отражают охлаждение спроса на иностранную валюту.