Почему цифровой рубль окажется полезнее для бизнеса, чем для физлиц

Цифровой рубль займет свою нишу, но не вытеснит привычные безналичные платежи, заявила глава «Эксперта РА».

Востребованность цифрового рубля среди россиян на первом этапе окажется невысокой, поскольку существующие безналичные способы оплаты уже удобны и привычны. Об этом рассказала председатель правления рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.

«Более высокий потенциал присутствует в расчетах бизнеса и государства, где преимущества цифрового рубля могут быть ощутимыми за счет возможности более эффективного контроля движения денежных средств и снижения издержек при проведении платежей», — сказала Марина Чекурова.

Также она добавила, что интерес пользователей может снижаться из‑за отсутствия кешбэков и бонусов, отсутствия процентов на остаток, а также опасений по поводу защиты персональных финансовых данных и свободы распоряжения средствами.

По мере развития инфраструктуры цифровой рубль займет свою нишу в платежной системе, однако в среднесрочной перспективе существенного вытеснения традиционных безналичных расчетов эксперт не ожидает.