Резидентам ЕТОР предложат полный налоговый пакет: от нулевой ставки по налогу на прибыль до вычетов на капвложения

Для участников Единой территории опережающего развития Дальнего Востока и Арктики планируют ввести налоговые льготы и пониженный тариф страховых взносов. Для их применения потребуется раздельный учет проектной и иной деятельности.

Ставка налога на прибыль от реализации инвестпроекта в ЕТОР составит 0% для федеральной и региональной частей, следует из проекта поправок Минвостокразвития в НК. Документ опубликован на Едином портале проектов НПА вместе с законопроектом о создании ЕТОР.

Резидентам также предложили льготы по НДПИ на 10 лет, по налогу на имущество и земельному налогу — на пять лет. Управляющие компании ЕТОР смогут не платить налог на имущество с основных средств, включая недвижимость для работы территории, в течение 10 лет. Налоговый мониторинг разрешат применять без учета стоимостных критериев.

Пониженный тариф страховых взносов можно будет использовать пять лет, но не позднее трех лет со дня создания ЕТОР. Работник должен быть зарегистрирован по месту жительства в регионе, территория которого входит в ЕТОР, а его зарплата — соответствовать установленному показателю.

Вместо нулевой ставки по налогу на прибыль резидент сможет выбрать федеральный инвестиционный налоговый вычет. При ставке 8% его размер ограничат 20% капвложений за 10 лет, а при применении вычета резидентом и взаимозависимыми лицами — 10% капвложений при ставке 5%. Действующие льготы для резидентов ТОР, свободного порта Владивосток и Арктической зоны сохранятся до окончания соответствующих соглашений.