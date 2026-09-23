Счетная палата: госдолг России вырос в первой половине 2026 года

За первое полугодие 2026 года госдолг увеличился на 2,4 трлн рублей, или на 6,8%. Расходы на его обслуживание достигли 1,8 трлн рублей.

Государственный долг России за январь — июнь 2026 года вырос до 37,5 трлн рублей, следует из оперативного доклада Счетной палаты об исполнении федерального бюджета. Расходы на обслуживание долга составили 45,3% от показателя сводной бюджетной росписи.

Доходы федерального бюджета достигли 18,5 трлн рублей, увеличившись год к году на 1,97 трлн рублей, или на 11,9%. Ненефтегазовые доходы выросли на 22,6%, до 15 трлн рублей, а нефтегазовые снизились на 18,2%, до 3,5 трлн рублей.

Расходы бюджета составили 24,4 трлн рублей. На госпрограммы направили 13,9 трлн рублей, при этом уровень их исполнения снизился с 50,2% до 47,8%.

«Не начато исполнение по 29 структурным элементам, в том числе по 17 федеральным проектам, 7 ведомственным проектам, 5 комплексам процессных мероприятий с общим объемом бюджетных ассигнований 39,2 млрд руб.», — указано в докладе.

Федеральный бюджет по итогам первого полугодия 2026 года исполнен с дефицитом 5,8 трлн рублей. Уровень исполнения расходов на госзакупки вырос с 54,4% до 71,8%, а на капитальные вложения — с 33,9% до 46,2%.