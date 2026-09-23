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Минтранс утвердил регламент действий с ЭПД в нештатных ситуациях

При отсутствии интернета перевозочные документы оформят на бумаге

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Минтранс утвердил регламент действий в нештатных ситуациях при оформлении и предъявлении ЭПД.

При отсутствии интернета в месте погрузки, в пути или на складе участники перевозки должны составить акт. Его подписывают несколько человек, например водитель, представитель склада и грузоотправитель.

В акте нужно указать:

  • дату и время;

  • место: название точки погрузки, километр трассы или адрес склада;

  • ФИО и должности присутствующих;

  • что произошло: не открывается сайт, не отправляется ЭПД, нет сети;

  • меры, которые приняли для восстановления связи.

Если одной из сторон нет, в акте можно сделать соответствующую отметку и указать, что контрагента уведомили. Сообщение разрешено направить, например, в чате или по электронной почте, а подтверждение отправки нужно сохранить.

Перевозочный документ оформляют на бумаге с заполнением обязательных реквизитов. Все участники перевозки должны поставить собственноручные подписи и печати при их наличии.

Если интернет работает, но коммерческая система ЭПД недоступна более одного часа, ее оператор по запросу контрагентов выдает справку в свободной форме.

Как только интернет появится, надо сразу вернуться к работе с ЭПД.

Что делать водителям:

  • получить от грузоотправителя, перевозчика или экспедитора бумажный перевозочный документ;

  • предъявить его сотрудникам МВД либо Ространснадзора при проверке;

  • объяснить, что документ составили на бумаге из-за отсутствия интернета.

Знать все и сразу невозможно, а вот учиться в комфортном темпе вполне.

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