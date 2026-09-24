Минфин заявил о почти полном исчезновении контрафакта на ювелирном рынке

Российский ювелирный рынок взяли под полный контроль, но серой зоной остается импорт через отдельные страны ЕАЭС, где нет таможенного надзора.

Контрафактных ювелирных изделий в российских магазинах практически не осталось: каждое украшение теперь можно проследить от происхождения золота и камней до витрины. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Потребитель может проследить, откуда камень, натуральный ли он, откуда золото и соответствует ли оно заявленной пробе. Все это прослеживается. Человек может со смартфона отсканировать код или ввести его в систему, получить достоверную информацию и проверить, что ему продают», — сказал Алексей Моисеев.

Однако серой зоной остается импорт через отдельные страны ЕАЭС, где нет таможенного контроля. Минфин рассчитывает закрыть эту лазейку, интегрировав российские механизмы надзора в системы партнеров. Полная совместимость уже достигнута с Белоруссией: данные о происхождении камней и металлов синхронизируются через общий шлюз, что позволяет прослеживать цепочку для товаров, продаваемых в обеих странах.

Проблемой остаются украшения на маркетплейсах, которые ранее попадали в Россию незаконно. Сейчас действует требование обязательной сертификации всех изделий с драгоценными металлами и камнями, а сами площадки ужесточили контроль, чтобы не рисковать репутацией. За соблюдением правил следит Федеральная пробирная палата. Покупателям, столкнувшимся с несоответствием товара, рекомендуют обращаться в надзорные органы и защиту прав потребителей.

С сентября вступили в силу новые требования к продаже синтетических алмазов: их запрещено выкладывать рядом с натуральными камнями и маскировать условными названиями вроде «полубриллиант». Изделия должны быть четко промаркированы и разделены по витринам. Моисеев отметил, что отрасль уже перестроилась, и покупатель теперь понимает, приобретает ли синтетику или натуральный камень.