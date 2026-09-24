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Экономические преступления
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Мошенники предлагают перевести деньги в цифровые рубли по выгодному курсу

Злоумышленники выманивают коды из SMS или убеждают передать наличные курьеру. Жертва может лишиться денег и персональных данных.

Мошенники стали предлагать россиянам срочно перевести накопления в цифровые рубли из-за якобы предстоящего изменения курса, следует из материалов МВД. Они звонят от имени сотрудников банков и убеждают перевести средства на «специальный» счет.

Для подтверждения операции злоумышленники просят назвать код из SMS. Другой вариант схемы — передача наличных курьеру под предлогом их конвертации в цифровые рубли. В обоих случаях деньги получают преступники.

МВД рекомендует не сообщать коды из SMS и не передавать деньги неизвестным. В ведомстве также напомнили, что сотрудники банков и правоохранительных органов не обзванивают население с такими предложениями.

Массовый запуск цифрового рубля в России начался 1 сентября. Это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами, а пользоваться ею граждане могут по желанию.

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