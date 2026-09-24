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Повышать утильсбор смогут не раньше чем через 30 дней после публикации акта — законопроект

Новые правила изменения ставок утилизационного сбора планируют ввести с 1 января 2027 года. Ухудшающие положение плательщиков нормы не будут иметь обратной силы.

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Акты о повышении ставок утильсбора будут вступать в силу не ранее чем через 30 дней после официального опубликования. Такие поправки в статью 24.1 закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ подготовил Минпромторг. Законопроект опубликован на Едином портале проектов НПА 22 сентября 2026 года.

Отсрочка также будет действовать при введении новых обязанностей для плательщиков утильсбора и других изменениях, которые ухудшают их положение. Обратная сила для таких норм не предусмотрена.

Акты, которые снижают ставку сбора, отменяют обязанности плательщиков или иным образом улучшают их положение, смогут вступать в силу со дня опубликования. Им также можно будет придавать обратную силу.

Предложенный порядок планируют применять с 1 января 2027 года.

Автор
Точка Банк
ЭДО

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