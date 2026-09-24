ФНС: расходы на детский лагерь можно включить в социальный вычет

Родители могут заявить вычет за обучение, лечение или физкультурно-оздоровительные услуги в составе путевки. Расходы на проживание, питание и бытовое обслуживание не учитываются.

Родители могут получить вычет на путевки в спортивные, образовательные и лечебные детские лагеря, напомнила ФНС.

Вычет за образовательную часть путевки доступен, если у детского лагеря есть лицензия и он реализует образовательную программу. Предельная сумма расходов на обучение одного ребенка составляет 110 тыс. рублей в год на обоих родителей.

Расходы на спортивные сборы и занятия в секциях также можно включить в вычет. Для этого организатор должен входить в перечень, утвержденный Минспортом. Медицинские услуги в санатории учитываются при наличии у него соответствующей лицензии.

Общий лимит расходов на лечение и физкультурно-оздоровительные услуги за себя и детей составляет 150 тыс. рублей в год. В этот лимит не входят расходы на обучение детей и дорогостоящее лечение. Для подтверждения затрат потребуется справка об оплате услуг установленного образца, с 2024 года применяются унифицированные формы.

Получить вычет можно через работодателя в текущем году, через налоговый орган после окончания года по декларации 3-НДФЛ или в упрощенном порядке. В последнем случае после получения сообщения достаточно заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, остальные сведения загрузятся автоматически.