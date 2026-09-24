С авиапассажиров могут брать до 1 тысячи рублей на поддержку российских самолетов

Для внутренних рейсов сбор может составить до 500 рублей, для международных — до 1 тыс. рублей. Средства планируют направлять на льготный лизинг и эксплуатацию новых российских самолетов.

Новый сбор с авиапассажиров обсуждают Минтранс, Минпромторг и «Ростех». Окончательных решений о сумме и порядке взимания платежа пока нет. Могут появиться высокие ставки — до 700 рублей за внутренний билет и до 2 тыс. рублей за международный.

При пассажиропотоке 2025 года поступления могут составить 68,12-84,41 млрд рублей в год. За 2027-2030 годы власти рассчитывают собрать 200-250 млрд рублей. Оператором платежа может стать Минтранс, который будет перечислять деньги лизинговым компаниям и авиаперевозчикам. Об этом пишет «Коммерсант».

Средства предполагается использовать для покрытия разницы между себестоимостью самолетов и льготной ценой поставки, а также для компенсации повышенных расходов на эксплуатацию. Старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко предупредил, что подобный «народный сбор» приведет к снижению пассажиропотока, выручки перевозчиков и аэропортов, а также налоговых поступлений в бюджетную систему.

Потребность в новом платеже может отпасть к 2030 году, если себестоимость самолетов снизится по мере роста серийного производства. При этом с сентября 2025 года пассажиры уже платят инфраструктурный сбор на реконструкцию аэродромов — 150 рублей с человека с ежегодной индексацией на инфляцию.