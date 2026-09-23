«Клерк» обновил статистику в Трибуне и блогах

Просмотры и переходы теперь видны авторам на графиках.

Команда «Клерка» выпустила обновление для авторов Трибуны и корпоративных блогов. Разработчики полностью переработали блок статистики и статуса модерации, сделав аналитику публикаций максимально наглядной и прозрачной.

Появился удобный интерактивный график. Теперь авторам не нужно собирать цифры вручную — все ключевые метрики (просмотры, переходы на сайт и другие важные показатели вовлеченности) отображаются на едином графике. Это позволит точнее оценивать динамику интереса читателей к материалу.

Весь аналитический блок размещен прямо под обновленным статусом модерации.

Статистика публикации

Новые инструменты уже доступны всем авторам Трибуны и коммерческих блогов в личных кабинетах. Они помогут компаниям и авторам-экспертам быстрее анализировать эффективность контента и точечно корректировать свои контент-стратегии.