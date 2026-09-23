Ozon разрешит продавцам бесплатно хранить товары на складах в течение года

Продавцы смогут не платить за размещение товаров на складах маркетплейса до 365 дней. Для крупногабаритных товаров бесплатный период составит 40 дней.

Ozon расширил программу поддержки продавцов, которые поставляют товары в логистические центры маркетплейса. Льгота будет действовать для поставок с 22 сентября до конца 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Для большинства товаров срок бесплатного размещения увеличат до 365 дней, для крупногабаритных — до 40 дней.

Дополнительные меры предусмотрены для продавцов одежды, обуви и части аксессуаров. С 5 октября до конца 2026 года предприниматели с действующим полисом «Ингосстраха» от рисков атак БПЛА смогут получать от Ozon бонусы в размере затрат на страховку.

Чтобы получить выплату, продавцу нужно указать объявленную стоимость товара. От нее зависят стоимость полиса и максимальная страховая компенсация. Первые выплаты предприниматели получат в ноябре за октябрь.

Кроме того, до конца года для продавцов одежды, обуви и аксессуаров отменят плату за обработку смешанных поставок, когда в одной коробке находятся товары разных моделей и размеров.

Ozon также продолжит бесплатно перевозить товары продавцов в логистические центры в Сибири и Казахстане до 15 января 2027 года.