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Маркетплейсы
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Ozon с 5 октября 2026 запускает программу поддержки для fashion-селлеров

Маркетплейс возвращает деньги за страховку и отменяет часть тарифов.

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Покупатели одежды, обуви и аксессуаров часто заказывают несколько вариантов товара сразу, чтобы выбрать подходящие размер и модель. Поэтому с 5 октября 2026 года Ozon запустит программу поддержки специально для продавцов fashion-товаров.

«Каждый месяц будем формировать бонусную выплату. Размер выплаты равен стоимости страхования ваших fashion-товаров по полису от СПАО «Ингосстрах». При расчете учитываем каждый день, когда застрахованный товар был на объектах или в логистике Ozon», — пишет пресс-служба площадки.

Нужно соответствовать условиям:

  • товар относится к категориям одежды, обуви или части аксессуаров. Участвуют позиции на схемах FBO, FBS, а также realFBS с доставкой в ПВЗ Ozon;

  • установили для товара объявленную стоимость минимум на 5% ниже, чем сумма возмещения по стандартной формуле. Возможность проставить объявленную стоимость появится 28 сентября в разделе «Цены и акции» → «Цены на товары»;

  • для товара действует страхование от массовых повреждений. Можно отключать или подключать полис в разделе «Страхование. В расчет пойдет та сумма, которую потратили на защиту fashion-товаров, когда полис был активен.

Первую бонусную выплату за октябрь можно будет получить в ноябре. Дальше при соблюдении условий выплаты будут в течение каждого следующего месяца. 

Программа продлится до конца года, уточнил Озон.

Также до конца года для fashion-товаров отменили плату за обработку состава грузомест, если в одной коробке лежат товары разных размеров и моделей

Автор
Общество

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