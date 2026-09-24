Стоимость целевого действия в интернет‑рекламе выросла на 17,4% в первой половине 2026 года

В недвижимости и онлайн‑торговле разрыв между CPC и CPA оказался максимальным: клики дешевеют или растут умеренно, а стоимость результата увеличивается, что подтверждает рационализацию потребления.

Целевое действие (CPA) в интернет‑рекламе в первом полугодии 2026 года подорожало на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025. Об этом сказано в исследовании E‑Promo Group, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Стоимость клика (CPC) увеличилась всего на 2,1%. Разница в темпах роста составила 15,3 п. п., что говорит о снижении конверсионности: пользователи переходят по объявлениям, но реже совершают покупку, заявку или бронирование.

Наиболее заметное расхождение показателей наблюдается в недвижимости: CPC снизился на 6%, тогда как CPA вырос на 28,6%. Привести пользователя на сайт стало дешевле, но это не привело к удешевлению результата. На динамику могли влиять условия ипотеки, ключевая ставка, региональная специфика и сокращение числа новых проектов.

В онлайн‑торговле стоимость клика выросла на 11,5%, а CPA — на 18,7%. Аналитики связывают это с рационализацией потребления: покупатели сравнивают больше вариантов, внимательнее относятся к цене и реже совершают импульсивные покупки.

«Рационализация потребления наблюдается и в категориях с длинным циклом сделки, например в недвижимости, и в более коротких — в онлайн-торговле. Удлиняется не обязательно сам цикл продажи, а скорее процедура выбора в рамках того же бюджета: покупатели рассматривают больше вариантов и ищут оптимальное соотношение цены и качества», — сказал руководитель направления исследований и консалтинга E‑Promo Group Алексей Сыровегин.

В финансах ситуация обратная: CPC вырос на 10,4%, а CPA снизился на 4,2%. Несмотря на подорожание трафика, стоимость результата уменьшилась, что показывает: динамика CPC не позволяет отдельно прогнозировать изменение CPA.

В фармацевтике CPC увеличился на 36,1%, CPA — на 15,5%. Здесь на показатели влияет структура размещений: отрасль перераспределяет бюджеты в пользу сетевых кампаний, которые обычно дешевле, поэтому небольшие изменения в рублях дают заметную процентную динамику.

В туризме показатели изменились почти одинаково: CPC вырос на 2%, CPA — на 2,6%, что говорит о стабильной связи между ценой трафика и стоимостью результата.

Сыровегин подчеркнул, что универсального показателя эффективности нет: одни компании стремятся удерживать CPA на уровне рентабельности, другие допускают его рост ради масштабирования бизнеса. Поэтому сначала нужно оценивать ключевой KPI, а затем анализировать остальные этапы воронки — конверсию, кликабельность, стоимость клика и показа.