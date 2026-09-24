ЦБ хочет ужесточить правил вывоза наличных и золота из России

Регулятор готовит новые меры контроля за вывозом наличных и золотых слитков: действующий указ ограничивает суммы, требует банковские выписки и запрещает вывоз валюты для бизнеса.

Ограничения на вывоз наличных рублей и золота из России в страны ЕАЭС будут ужесточены в ближайшее время. Об этом рассказал руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на Международном банковском форуме. Он напомнил, что действующие правила закреплены указом президента, подписанным весной для стабилизации финансового рынка.

Документ запрещает россиянам вывозить наличные рубли на сумму свыше $100 тыс. в эквиваленте, полностью закрывает вывоз валюты для бизнеса и ограничивает транспортировку золотых слитков весом более 100 г. Исключения предусмотрены только для случаев, когда происхождение средств подтверждено банковскими документами и вывоз осуществляется через уполномоченные аэропорты, пишут «Известия».

Шабля отметил, что указ будет доработан и модифицирован, поскольку практика показывает необходимость усиления контроля. По его словам, для вывоза сумм сверх лимита требуются банковские выписки, подтверждающие легальное происхождение капитала, однако контролирующие органы регулярно сталкиваются с документами, подлинность которых невозможно оперативно проверить.

Он подчеркнул, что ужесточение связано с ростом попыток вывоза средств без подтвержденных источников. Регулятор намерен усилить порядок на этом направлении, чтобы исключить сомнительные операции.

С 1 июня 2026 года в России действует система СПОТ, которая контролирует законность пересечения товаром границы и предотвращает уклонение от уплаты косвенных налогов. Она создает равные условия для бизнеса и усиливает контроль за оборотом товаров, которые ввозят в РФ.