Аксаков: ключевая ставка может снизиться только до 13,75%

На следующем заседании Банк России может снизить ставку не более чем на 0,25 процентного пункта. Однако до конца 2026 года она, скорее всего, останется на уровне 14% годовых.

Ключевая ставка на следующем заседании ЦБ может снизиться максимум до 13,75% годовых. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Международном банковском форуме.

«Скорее всего, она меняться не будет до конца года с учетом инфляционного давления. То есть такое — подскочила инфляция в связи как раз с топливной ситуацией в стране. Поскольку цена на нефтепродукты выросла и не опускается серьезно, все говорит о том, что инфляция замедлила снижение, соответственно у ЦБ возможности для снижения ключевой ставки сузились», — сказал Анатолий Аксаков.

11 сентября 2026 года Банк России впервые с июня 2025 года сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке назначено на 23 октября 2026 года.