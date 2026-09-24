Банкам готовят новые правила контроля за наличными клиентов

В сегментах с крупным оборотом наличных Центробанк собирается усилить комплаенс. Он выпустит новую инструкцию, направленную на предотвращение легализации сомнительных средств.

Банк России выпустит новые рекомендации для кредитных организаций по усилению контроля за наличными у клиентов. Об этом рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на Международном банковском форуме.

«В тех сегментах бизнеса, где используется большой объем наличных, комплаенс должен быть усиленным, поскольку очевидно, что теневой бизнес использует наличные как один из способов обхода контрольных процедур», — сказал Богдан Шабля.

Основной риск, по его словам, заключается в попытках легализовать наличные средства неустановленного происхождения через банки.

ЦБ не выступает против наличных как инструмента расчетов. Шабля подчеркнул, что регулятор против оборота средств неизвестного происхождения и ориентирует банки на содержательную проверку источников финансового положения клиентов. В ближайшее время будет опубликована новая подробная рекомендация, призванная повысить качество контроля и предотвратить легализацию сомнительных средств.