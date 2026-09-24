Ретейл тормозит расширение магазинов из-за дорогих кредитов и ограничений по алкоголю

В первом полугодии 2026 года показатель составил 430,09 тыс. кв. м и стал минимальным с 2011 года. Ретейлеры сокращают инвестиции и выбирают более компактные магазины.

Чистый прирост площадей 200 крупнейших продуктовых ретейлеров составил 430,09 тыс. кв. м в январе-июне 2026 года. Годом ранее показатель был на 46,2% выше. В первом полугодии 2025 года снижение составляло 19,1%.

Сильнее всего замедлились жесткие дискаунтеры: чистый прирост их площадей упал на 50,7%. Это частично связано с сокращением присутствия сетей «Светофор», «Маяк» и «Доброцен». У супермаркетов, гипермаркетов и магазинов «у дома» снижение составило 12,4%, но их доля в общем приросте — только 8,7%. Об этом пишет «Коммерсант».

Открытию магазинов мешают дорогие кредиты, строительство и оснащение, а также региональные ограничения на продажу алкоголя, отметил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Средняя площадь новых точек за год уменьшилась на 15%, а спрос сосредоточился на объектах до 100 кв. м.

X5 планирует открыть более 2 тыс. магазинов в 2026 году — на 30,3% меньше прошлогоднего показателя. «Магнит» также изменил инвестиционный подход, сделав ставку на качество, а не количество новых точек.