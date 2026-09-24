ЦБ пока не планирует ограничивать работу финансовых блогеров

Банк России не обсуждает запреты или ограничения для финансовых блогеров. Регулятор предлагает сделать акцент на раскрытии рекламы и взаимодействии финфлюенсеров с финансовыми организациями.

Банк России пока не рассматривает запретительные или ограничительные меры для регулирования деятельности финансовых блогеров. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Речи о мерах запретительного, ограничительного характера пока не идет», — подчеркнули в Банке России.

Регулятор считает, что финансовым организациям стоит раскрывать информацию о финфлюенсерах, с которыми они сотрудничают, и работать только с авторами, которые соблюдают специальный кодекс.

Для самих финансовых блогеров ЦБ предлагает закрепить принципы прозрачности. В частности, финфлюенсер должен сообщать об оплате за продвижение финансового продукта и раскрывать конфликт интересов.

Таким образом, пока Банк России делает ставку на саморегулирование и раскрытие информации, а не на введение прямых ограничений для финансовых блогеров.