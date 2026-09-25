Некоторые сообщения через Госуслуги сделают платными для организаций

Минцифры предложило установить платеж для компаний с долей РФ в уставном капитале более 50%, госкорпораций и ряда других лиц. Размер платежа будут ежегодно индексировать.

Направление юридически значимого сообщения через электронную почтовую систему будет стоить 125 руб. 66 коп. для компаний с участием РФ в уставном капитале более 50%, госкорпораций и ряда иных лиц.

Это предусматривает проект постановления правительства, разработанный Минцифры. Документ опубликован на портале проектов НПА 22 сентября 2026 года.

Плата коснется сообщений, которые по закону или нормативному акту Банка России направляют организациям, гражданам и ИП через Госуслуги и аналогичные региональные порталы. В отдельных случаях деньги взимать не будут, а категории платных сообщений определит правительство.

Постановление о размере платежа планируют ввести в действие с 1 марта 2027 года одновременно с основными правилами электронной почтовой системы. Широкое применение сервиса начнется 1 сентября 2027 года: электронными почтовыми ящиками на Госуслугах смогут пользоваться все зарегистрированные в ЕСИА.