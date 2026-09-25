Письмо Минфина: расходы на офисные аптечки можно учесть при УСН

Затраты на лекарства и средства первой помощи уменьшают налоговую базу при УСН.

Стоимость фармакологических препаратов и средств первой медицинской помощи для офисных аптечек можно включить в расходы при УСН с объектом «доходы минус расходы», разъяснил Минфин в письме от 09.09.2026 № 03-11-06/2/79230.

Перечень учитываемых затрат установлен п. 1 ст. 346.16 НК. Эта норма позволяет уменьшать доходы в том числе на иные расходы, которые определяются по правилам главы 25 НК.

Затраты на аптечки принимаются к учету только при соблюдении общих требований пункта 1 ст. 252 НК. Организация или ИП должны подтвердить расходы документами и обосновать их экономическую целесообразность.