Письмо Минфина: расходы на офисные аптечки можно учесть при УСН
Затраты на лекарства и средства первой помощи уменьшают налоговую базу при УСН.
Стоимость фармакологических препаратов и средств первой медицинской помощи для офисных аптечек можно включить в расходы при УСН с объектом «доходы минус расходы», разъяснил Минфин в письме от 09.09.2026 № 03-11-06/2/79230.
Перечень учитываемых затрат установлен п. 1 ст. 346.16 НК. Эта норма позволяет уменьшать доходы в том числе на иные расходы, которые определяются по правилам главы 25 НК.
Затраты на аптечки принимаются к учету только при соблюдении общих требований пункта 1 ст. 252 НК. Организация или ИП должны подтвердить расходы документами и обосновать их экономическую целесообразность.
Боитесь ошибок в декларации и штрафов от налоговой из-за новых правил?
Освойте работу с НДС по актуальным требованиям на практическом онлайн-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С»
Что вы получите на курсе
Уверенность в 1С: научитесь правильно настраивать учет налога, применять новые ставки (включая льготные 5% и 7% для УСН) и автоматизировать рутину.
Жесткий навык сдачи отчетности: забудете про панику в отчетный период, научитесь безошибочно заполнять декларации и проходить камеральные проверки.
Порядок в документах: разберетесь, как без проблем вести кн
Готовая система работы с НДС без штрафов и переплат.