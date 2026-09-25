Зумеры стали активнее открывать корпоративные пенсионные счета в 2026 году

В январе — августе молодые россияне стали активнее участвовать в пенсионных программах работодателей. На них пришелся почти каждый четвертый новый счет в «СберНПФ».

Число корпоративных пенсионных счетов, которые зумеры открыли с участием работодателя, за год выросло в три раза, следует из данных «СберНПФ». В 2025 году на эту возрастную группу приходился каждый пятый новый счет.

«Для молодых специалистов забота о будущем становится частью требований к опциям социального пакета», — отметила генеральный директор «СберНПФ» Ольга Изюмова.

Она также предложила ввести обязательное информирование работников о доступных инструментах формирования пенсионного капитала.

За восемь месяцев 2026 года к корпоративной программе «Паритетная» присоединились 13,5 тыс. сотрудников российских компаний — вдвое больше, чем годом ранее. Работники и компании направили на дополнительную пенсию 3,9 млрд рублей, что на 31% больше прошлогоднего показателя. Средний добровольный взнос сохранился на уровне 4 тыс. рублей.

В среднем сотрудники начинают формировать пенсионный капитал вместе с работодателем за 23 года до выхода на пенсию. Раньше других это делают работники финансовой сферы, ИТ и торговли, а логисты стали открывать такие договоры в полтора раза чаще.