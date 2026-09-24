На станки и беспилотники Минфин направит около 240 млрд рублей

Финансирование предусмотрят в проекте федерального бюджета на 2027–2029 годы. Еще 205 млрд рублей направят на докапитализацию Фонда развития промышленности.

На развитие станкостроения и беспилотных авиационных систем планируют выделить около 240 млрд рублей за три года, сообщила пресс-служба Минфина. Средства заложат в проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

Финансирование нацпроекта «Станки» составит 135,7 млрд рублей. На нацпроект «Беспилотные авиационные системы» предусмотрят 103,3 млрд рублей.

Фонд развития промышленности докапитализируют для предоставления льготных займов на 205 млрд рублей. Средства позволят профинансировать новые проекты в отраслях, связанных с технологическим развитием.

Проект бюджета и прогноз социально-экономического развития на 2027–2029 годы рассмотрит правительство.