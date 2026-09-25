Сотрудника призвали на военные сборы без даты окончания в повестке: эксперт рассказала, когда платить средний заработок

Сотрудник принес из военкомата извещение и повестку на специальные сборы. Там указана дата начала, но нет даты окончания. Со слов сотрудника, сборы продлятся 3 месяца.

В какие сроки работодатель должен выплатить средний заработок – разъяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Специальных сроков оплаты периода военных сборов закон не предусматривает.

Поскольку количество дней прохождения военных сборов подтверждается справкой, выдаваемой военкоматом, оплата должна производиться в сроки, установленные в организации для выплаты заработной платы, после представления указанной справки. (п. 26 Положения, утвержденного Постановлением Правительства от 29.05.2006 № 333).

Наталья Васильева «При этом зарплату платить не нужно, если сотрудник отсутствует на рабочем месте.»

После предъявления справки рассчитывают средний заработок и выплачивают работнику.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Наталья Васильева.