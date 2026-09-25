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Бухгалтерский учет
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Минфин разъяснил изменения в ПБУ 18/02 с 29 сентября 2026

Налоговый эффект от пересчета отложенных налоговых активов и обязательств будут отражать по исходной операции.

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Разницы от пересчета ОНА и ОНО нужно будет отражать в той же части бухгалтерской отчетности, что и соответствующий факт хозяйственной жизни, пояснил Минфин в сообщении от 23.09.2026 № ИС-учет-70.

Изменения в ПБУ 18/02 внесены приказом Минфина от 20.08.2026 № 121н.

Если исходная операция признана в чистой прибыли или убытке, связанный с ней налоговый эффект отражается там же. Это касается, например, обесценения запасов и основных средств, оценочных обязательств, переоценки финансовых вложений по текущей рыночной стоимости и стоимости выявленных излишков.

Налоговый эффект от переоценки внеоборотных активов и пересчета активов и обязательств зарубежной деятельности включается в совокупный финансовый результат без учета в чистой прибыли или убытке.

В капитале без включения в совокупный финансовый результат отражается налоговый эффект от ретроспективного изменения учетной политики и исправления существенной ошибки отчетного года после утверждения отчетности. Кроме того, в ПБУ 18/02 уточнили наименование статьи отчета о финансовых результатах, связанной с отложенными налогами.

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