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Экономика России
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Минфин назвал главные приоритеты бюджета на 2027–2029 годы

В федеральном бюджете на 2027–2029 годы почти 2 трлн рублей предусмотрели на национальные проекты технологического лидерства. Финансирование проектов по станкостроению и беспилотникам увеличат.

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Почти 2 трлн рублей планируют направить на реализацию национальных проектов технологического лидерства в 2027–2029 годах. Об этом Минфин сообщил после внесения проекта федерального бюджета в правительство.

Отдельно продолжат финансировать проекты «Станки» и «Беспилотные авиационные системы». За три года на них планируют выделить 135,7 млрд и 103,3 млрд рублей соответственно.

Еще одним стратегическим приоритетом федерального бюджета Минфин назвал финансирование обороны и безопасности страны, а также социальную поддержку участников СВО и их семей.

Средства предусмотрят на оснащение Вооруженных сил вооружением и военной техникой, модернизацию предприятий ОПК, денежное довольствие военнослужащих и поддержку их семей.

Проект федерального бюджета рассчитан на 2027–2029 годы. После рассмотрения правительством документ должен быть внесен в Госдуму.

Автор
Общество

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