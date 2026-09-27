ЦБ учел рост цен на бензин и ЖКХ в прогнозе инфляции на 2026 год

Инфляция по итогам 2026 года составит 6–7%, несмотря на подорожание топлива и предстоящую индексацию тарифов ЖКХ. В 2027 году ЦБ по-прежнему ожидает ее возвращения к 4%.

Банк России уже учел рост цен на бензин и октябрьскую индексацию тарифов ЖКХ в прогнозе инфляции на 2026 год. Об этом регулятор сообщил в ответах на вопросы по денежно-кредитной политике.

По прогнозу ЦБ, по итогам текущего года инфляция составит 6–7%, а в 2027 году должна вернуться к 4%.

В регуляторе объяснили, что рост стоимости отдельных товаров и услуг не отражает динамику всей потребительской корзины. Росстат отслеживает цены более чем на 550 товаров и услуг, среди которых продукты, топливо, автомобили, компьютеры, туристические поездки и другие позиции.

Например, в августе подорожали бензин, смартфоны и компьютеры, однако одновременно снизились цены на овощи, фрукты и внутренний туризм. В результате вся потребительская корзина в августе подешевела по сравнению с июлем.

При прогнозировании ЦБ анализирует причины изменения цен и оценивает, носят ли они разовый или устойчивый характер и могут ли влиять на дальнейшую инфляцию.

«Когда мы говорим, что инфляция в этом году будет 6–7%, а в следующем вернется к 4%, мы уже учли и произошедший всплеск цен на бензин, и предстоящую индексацию тарифов ЖКХ», — подчеркнули в Банке России.

Регулятор также заложил в прогноз уровень ключевой ставки, который считает необходимым для возвращения инфляции к 4%.