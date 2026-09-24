Решетников представил прогноз ускорения роста экономики до 2,4% к 2029 году

Минэкономразвития повысило прогноз роста экономики на 2026 год и ожидает ускорение до 2,4% к 2029 году на фоне восстановления добычи нефти, укрепления потребительского спроса и снижения инфляции.

Министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально‑экономического развития на 2026-2029 годы. Оценку роста экономики в 2026 году ведомство повысило на 0,6 п. п., а на 2027-2029 годы заложило ускорение — с 1,4% в 2027‑м до 2,4% в 2029 году.

Добыча нефти в 2026 году оценивается в 494 млн т, с восстановлением до 500 млн т в 2027 году и ростом до 505 млн т в 2028-2029 годах. По газу прогноз учитывает сокращение поставок в Европу, более плавный рост экспорта в Китай и ограничения по СПГ‑проектам, включая «Арктик СПГ 2». Об этом сказано на сайте кабмина.

Среднегодовой курс в 2026 году ожидается на уровне 79,5 рубля за доллар благодаря более крепкому рублю во II и III кварталах. На 2027–2029 годы Минэкономразвития сохраняет прогноз постепенного ослабления рубля.

Потребительский спрос останется ключевым драйвером роста: в 2026 году он увеличится на 4,1%. Реальные доходы населения вырастут на 0,8% в 2026‑м и на 1,5% в 2027‑м, ускорившись до 2,8% к 2029 году. Инфляция, по оценке министерства, снизится с 6,8% в конце 2026 года до 4% в конце 2027‑го.

Инвестиции начнут восстанавливаться в 2027 году, но рост будет минимальным — 0,2% — из‑за высокой ключевой ставки. В 2028-2029 годах ожидается ускорение до 2,5% и 3%. Вклад чистого экспорта в рост ВВП останется небольшим, но положительным — около 0,2 п. п. ежегодно.