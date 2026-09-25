Когда расходы на покупку антидрон-систем могут вычеркнуть из налоговой базы при проверке

Председатель регионального отделения Российского союза налогоплательщиков в Санкт-Петербурге Павел Бородкин прокомментировал инициативу Минфина о признании расходов на защиту объектов от БПЛА.

«Расходы на защиту объектов от БПЛА для части предприятий уже перестают быть чрезвычайными или разовыми и фактически становятся расходами на обеспечение непрерывности бизнеса. Это касается не только приграничных территорий. Вопрос актуален для промышленности, ТЭК, крупных складских и логистических комплексов, АПК и других компаний, у которых повреждение одного объекта способно привести к существенным убыткам или остановке деятельности», — сказал Бородкин.

Он не считает предложенную меру компенсацией бизнесу. Минфин как раз говорит об изменении порядка налогового учета понесенных затрат. Экономический эффект будет зависеть от того, какие именно расходы разрешат учитывать и каким будет механизм их признания. Пока конкретные параметры поправок не опубликованы.

Главное – не размер налогового эффекта, а правовая определенность, добавил эксперт.

По общему правилу ст. 252 НК, расходы должны быть обоснованы и документально подтверждены. И здесь потенциально возникает большая зона для споров:

что считать обоснованной защитой конкретного предприятия;

какие системы и оборудование можно приобретать;

как подтвердить необходимость их установки;

где проходит граница между расходами на безопасность объекта и приобретением оборудования, экономическая связь которого с деятельностью компании может быть поставлена под сомнение.

Особенно чувствителен этот вопрос для специализированного оборудования. Если компания приобретает технические средства для защиты производственной площадки, склада или инфраструктурного объекта, у бизнеса должна быть возможность заранее понимать, какие документы подтвердят экономическую обоснованность таких затрат.

Иначе получится парадоксальная ситуация: государство стимулирует предприятия вкладываться в безопасность, а спустя несколько лет при налоговой проверке конкретные расходы могут быть исключены из налоговой базы.