ФСБУ 6/2020: эксперт напомнил, что проверить в учете основных средств

Хотя отдельного штрафа за неприменение ФСБУ 6/2020 «Основные средства» нет, ошибки в учете ОС приведут к штрафам за занижение налогов или искажение бухотчетности. Для организации это — до 20% от неуплаченного налога, а для должностного лица — до 20 000 рублей.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» применяют коммерческие и некоммерческие организации, включая малые предприятия на УСН.

Основное средство (ОС) — материальный объект, который используют более 12 месяцев и который приносит компании экономические выгоды и помогает достигнуть целей деятельности.

Отдельно за неприменение ФСБУ 6/2020 не накажут. Но ошибки в учете ОС могут исказить отчетность и привести к штрафам:

10 000 или 30 000 рублей за грубое нарушение учета, 20% от неуплаченного налога, но не менее 40 000 рублей, — при занижении налоговой базы;

5 000–10 000 рублей за первое нарушение, 10 000–20 000 рублей или дисквалификация на 1–2 года — за повторное.

Административный штраф возможен при искажении отчетности или налогов не менее чем на 10%, а также при отсутствии первичных документов или регистров бухучета.

При принятии ОС к учету нужно определить:

первоначальную стоимость;

срок полезного использования;

ликвидационную стоимость;

способ амортизации.

Для большинства ОС амортизацию начисляют с момента признания до списания, в том числе во время простоя.

Учитывать ОС можно по первоначальной или переоцененной стоимости. Элементы амортизации регулярно пересматривают и при необходимости корректируют.

ОС списывают при фактическом выбытии, невозможности дальнейшего использования или утрате способности приносить экономические выгоды. При списании убирают накопленные амортизацию и обесценение, учитывают полученные материалы, а остаточную стоимость и расходы на выбытие относят на расходы периода.