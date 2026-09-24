ОСНО перетяжка мобилка 22 09
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС 💼
ФСБУ
Читать 1 мин

ФСБУ 6/2020: эксперт напомнил, что проверить в учете основных средств

Хотя отдельного штрафа за неприменение ФСБУ 6/2020 «Основные средства» нет, ошибки в учете ОС приведут к штрафам за занижение налогов или искажение бухотчетности. Для организации это — до 20% от неуплаченного налога, а для должностного лица — до 20 000 рублей.

149 просмотров7 открытий

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» применяют коммерческие и некоммерческие организации, включая малые предприятия на УСН. 

Основное средство (ОС) — материальный объект, который используют более 12 месяцев и который приносит компании экономические выгоды и помогает достигнуть целей деятельности.

Отдельно за неприменение ФСБУ 6/2020 не накажут. Но ошибки в учете ОС могут исказить отчетность и привести к штрафам: 

  • 10 000 или 30 000 рублей за грубое нарушение учета, 20% от неуплаченного налога, но не менее 40 000 рублей, — при занижении налоговой базы;

  • 5 000–10 000 рублей за первое нарушение, 10 000–20 000 рублей или дисквалификация на 1–2 года — за повторное.

Административный штраф возможен при искажении отчетности или налогов не менее чем на 10%, а также при отсутствии первичных документов или регистров бухучета.

Полностью обновили большой экспертный разбор «Как применять ФСБУ 6/2020 “Основные средства”: обязанности, оценка, амортизация» в подписке Клерк.Система.

При принятии ОС к учету нужно определить:

  • первоначальную стоимость;

  • срок полезного использования;

  • ликвидационную стоимость;

  • способ амортизации.

Для большинства ОС амортизацию начисляют с момента признания до списания, в том числе во время простоя.

Учитывать ОС можно по первоначальной или переоцененной стоимости. Элементы амортизации регулярно пересматривают и при необходимости корректируют.

ОС списывают при фактическом выбытии, невозможности дальнейшего использования или утрате способности приносить экономические выгоды. При списании убирают накопленные амортизацию и обесценение, учитывают полученные материалы, а остаточную стоимость и расходы на выбытие относят на расходы периода.

💚Подписывайтесь на Клерк.Систему — и рабочий день пройдет без паники.

Обзоры для бухгалтера

15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года

Облачная бухгалтерия для ИП и ООО экономит бизнесу время. Сервис сам считает налоги, заполняет декларации и следит за сроками сдачи отчётов. Чтобы помочь предпринимателям быстро подобрать сервис под формат бизнеса, команда Эвотора сравнила функционал, цены и возможности интеграции  лучших бухгалтерий на рынке и составила свой рейтинг.

15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года
12.6K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка