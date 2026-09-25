💲 Рубль сбавил темп: доллар и евро снова пошли вверх

Доллар поднялся почти к 85 рублям, евро — к 96,9, а юань вырос до 12,65. Рубль начал слабеть после сентябрьского укрепления.

24 сентября 2026 года доллар поднялся почти к 85 рублям, евро приблизился к 96,9, а юань вырос до 12,65. Движение отражает разворот после сентябрьского укрепления — валюты продолжают корректироваться вверх после снижения в середине месяца.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 25 сентября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 84,9057 рубля Евро 96,8859 рубля Юань 12,6500 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 25 сентября 2026 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения 24 сентября 2026 года доллар стоил 84,39, евро — 96,74, а юань — 12,56.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в макропрогнозе на 2025-2028 годы заложено плавное ослабление рубля, однако курс будет крепче, чем ожидалось весной. По его словам, это связано с более сильным торговым балансом, который поддерживает рубль и снижает давление со стороны импорта.

Министерство теперь прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 86,1 рубля, тогда как в апрельской версии ожидалось 94,3. Решетников подчеркнул, что обновленные параметры отражают улучшение внешнеторговой позиции и более устойчивую динамику валютного рынка.