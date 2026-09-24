Forbes назвал крупнейших плательщиков НДФЛ: Федун — 12,2 млрд рублей за год

В рейтинг вошли 19 бизнесменов с расчетным НДФЛ более 1 млрд рублей. Первые три места заняли Леонид Федун, Леонид Михельсон и Вадим Швецов.

Forbes составил рейтинг крупнейших плательщиков НДФЛ в России по итогам 2025 года. В него вошли 19 бизнесменов, у каждого из которых расчетная сумма налога превысила 1 млрд рублей.

Первое место занял бывший совладелец «Лукойла» Леонид Федун. Forbes оценил его личный доход за 2025 год в 94,15 млрд рублей, а НДФЛ — в 12,19 млрд рублей.

Основную часть дохода Федуну принесла продажа личного пакета акций «Лукойла» — около 72,6 млрд рублей. Кроме того, Forbes учел дивиденды по акциям нефтяной компании на 5,45 млрд рублей и дивиденды АО «НФПР» более чем на 16 млрд рублей.

На втором месте оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его доход Forbes оценил в 48,35 млрд рублей, НДФЛ — в 7,25 млрд рублей. Основным источником дохода стали дивиденды.

Третье место занял бывший глава и совладелец «Соллерса» Вадим Швецов: 20,62 млрд рублей личного дохода и 3,09 млрд рублей НДФЛ. Значительную часть дохода ему принесли дивиденды от «Серенити Инвест», которая продала почти 75% контейнерного терминала «Пасифик Лоджистик» во Владивостоке.

На четвертом месте — владелец «Великолукского мясокомбината» Владимир Подвальный с оценкой НДФЛ в 3 млрд рублей. Пятое место занял основатель «Семейного доктора» Владислав Тимохин — 2,65 млрд рублей.

Всего в рейтинг вошли 19 человек против 24 годом ранее. Девять участников появились в списке впервые.

При этом суммы НДФЛ в рейтинге не являются официальными данными ФНС. Forbes самостоятельно рассчитывает их на основании публичной информации о доходах и структуре владения активами.