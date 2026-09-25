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Интернет и технологии
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Среднюю скорость мобильного интернета планируют увеличить до 125 Мбит/с

К 2035 году показатель должен вырасти в пять раз. Для этого инвестиции в отрасль связи планируют увеличить до 1,08-1,28 трлн рублей.

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Среднюю скорость мобильного интернета в России планируют повысить с 24,7 Мбит/с в 2025 году до 125 Мбит/с к 2035 году, следует из проекта поправок Минцифры в Стратегию развития отрасли связи. Это целевой сценарий, базовый предусматривает рост до 80 Мбит/с.

Инвестиции бизнеса в развитие и модернизацию сетей по целевому сценарию должны увеличиться с 613 млрд рублей в 2025 году до 1,08-1,28 трлн рублей к 2035 году. Документ проходит межведомственное согласование, поэтому его параметры могут измениться после обсуждения с участниками рынка и профильными ведомствами. Об этом пишут «Известия».

«Операторы переводят частоты, занятые устаревшим 3G, под более эффективный стандарт LTE. Это увеличивает емкость сети и повышает скорость в среднем на 20-30% в зависимости от региона», — сказал эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков.

Дополнительный рост скорости ожидается за счет модернизации LTE и развертывания 5G. Целевой сценарий предполагает охват сетями пятого поколения 30% населения к 2035 году, пессимистичный — 15%.

Автор
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Комментарии
4
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    подождите про скорость....

    А с какого года интернет вообще полноценно в наличии будет? Нет ли по этому вопросу планов? Не, ну я всё понимаю, обстановка, ситуация, всё такое.... Вообще на перспективу когда планируется? и планируется ли?

    или всё так и будет? интернета нет, но зато его скорость - просто запредельная! Причём, уже сегодня, сейчас!

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