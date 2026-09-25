В Госдуме предлагают ввести понятие избыточной упаковки и маркировать товары с ее превышением
Чернышов хочет маркировать товары с избыточной упаковкой и рассмотреть повышенные коэффициенты экологической ответственности для производителей, злоупотребляющих объемом материалов.
Вице‑спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову обращение с предложением нормативно определить, что считается избыточной потребительской упаковкой, и установить критерии ее оценки.
«Предлагаю проработать возможность нормативного закрепления понятия "избыточная потребительская упаковка", а также критериев ее определения с учетом соотношения размеров и массы товара и упаковки, количества используемых упаковочных слоев и наличия у каждого из них объективной защитной, санитарной, технологической либо логистической функции», — сказал Борис Чернышов.
Чернышов предлагает закрепить критерии избыточности с учетом соотношения размеров и массы товара и упаковки, количества слоев и наличия у каждого из них объективной защитной, санитарной или логистической роли.
В качестве первого этапа он предлагает рассмотреть введение специальной маркировки для товаров, упаковка которых превышает установленные критерии. Такая маркировка должна информировать покупателя о повышенном объеме использованных материалов еще до покупки.
На следующем этапе парламентарий считает возможным применение повышенных коэффициентов экологической ответственности или иных экономических механизмов для производителей и импортеров, использующих избыточную упаковку. При этом новые требования не должны распространяться на случаи, когда дополнительный объем упаковки объективно необходим для сохранности, безопасности или транспортировки продукции.
афигеть постановка!
Чернышов депутат направил Козлову министру обращение "посчитай то, не знамо чего".
Этак можно зае....ть.....
А Козлов не может Чернышову обращение написать: ты законодатель, считай что хочешь, проводи через закон, ну а я уже как исполнительная власть буду разрабатывать меры для того что бы этот твой закон реализовывался ?