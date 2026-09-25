В Госдуме предлагают ввести понятие избыточной упаковки и маркировать товары с ее превышением

Чернышов хочет маркировать товары с избыточной упаковкой и рассмотреть повышенные коэффициенты экологической ответственности для производителей, злоупотребляющих объемом материалов.

Вице‑спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову обращение с предложением нормативно определить, что считается избыточной потребительской упаковкой, и установить критерии ее оценки.

«Предлагаю проработать возможность нормативного закрепления понятия "избыточная потребительская упаковка", а также критериев ее определения с учетом соотношения размеров и массы товара и упаковки, количества используемых упаковочных слоев и наличия у каждого из них объективной защитной, санитарной, технологической либо логистической функции», — сказал Борис Чернышов.

Чернышов предлагает закрепить критерии избыточности с учетом соотношения размеров и массы товара и упаковки, количества слоев и наличия у каждого из них объективной защитной, санитарной или логистической роли.

В качестве первого этапа он предлагает рассмотреть введение специальной маркировки для товаров, упаковка которых превышает установленные критерии. Такая маркировка должна информировать покупателя о повышенном объеме использованных материалов еще до покупки.

На следующем этапе парламентарий считает возможным применение повышенных коэффициентов экологической ответственности или иных экономических механизмов для производителей и импортеров, использующих избыточную упаковку. При этом новые требования не должны распространяться на случаи, когда дополнительный объем упаковки объективно необходим для сохранности, безопасности или транспортировки продукции.