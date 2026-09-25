При первом браке предложили отменить пошлину за замену паспорта

Льгота в 300 рублей будет действовать при смене фамилии. Законопроект направили на заключение в правительство.

Госпошлину за замену паспорта при изменении фамилии после первого вступления в брак предложили отменить. Законопроект подготовила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Изменения планируют внести в статью 333.35 НК. Сейчас госпошлина за выдачу паспорта составляет 300 рублей. За несвоевременную замену документа — спустя более 90 дней — предусмотрена административная ответственность.

«Реализация предлагаемой законопроектом льготы технически проста: факт и дата заключения брака подтверждаются сведениями из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), которые доступны органам МВД России через систему межведомственного электронного взаимодействия», — говорится в пояснительной записке.

По мнению автора инициативы, отмена пошлины снизит расходы молодых семей и будет стимулировать своевременную замену паспорта. Это также должно сократить число нарушений по статье 19.15 КоАП и связанную с ними нагрузку на судебную систему.