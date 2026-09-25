Отрицательное сальдо ЕНС может привести к взысканию — ФНС объяснила, как проверить долг

Налоговая разъяснила, что при появлении отрицательного сальдо ЕНС нужно проверить состав задолженности, уточнить основания начислений и своевременно заявить возражения, чтобы избежать внесудебного взыскания.

Сальдо ЕНС показывает разницу между суммой перечисленных средств и совокупной обязанностью по налогам, взносам, пеням и штрафам: положительное означает избыток средств, нулевое — полное соответствие, отрицательное — наличие задолженности.

Чтобы понять, из чего сложилась итоговая сумма, налогоплательщику нужно открыть детализацию в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» или запросить справку о состоянии ЕНС, где приводится состав долга и начисленные пени. Об этом сказано на сайте ФНС.

Отрицательное сальдо формируется, когда перечисленных средств недостаточно для исполнения совокупной обязанности, которая может возникать на основании деклараций, уведомлений, перерасчетов, решений налогового контроля или судебных актов.

Если сумма кажется некорректной, налогоплательщику следует направить обращение через Личный кабинет или провести сверку расчетов — это позволит уточнить основания начислений и проверить, как были учтены поступившие платежи.

С 1 ноября 2025 года действует новый порядок взыскания задолженности с физических лиц: если налогоплательщик согласен с долгом, применяется внесудебное взыскание, при разногласиях — судебное. Требование об уплате направляется в Личный кабинет или через портал госуслуг, после чего есть семь дней, чтобы погасить долг или заявить возражения; при отсутствии реакции взыскание может быть обращено на банковские счета или имущество.

Если задолженность уже взыскали, остается право оспорить основания ее возникновения. В случае признания взыскания незаконным сумма восстанавливается в сальдо ЕНС и может быть зачтена в счет других обязательств или возвращена. Налоговая служба Чукотки рекомендует регулярно проверять состояние ЕНС, чтобы своевременно выявлять ошибки, контролировать расчеты с бюджетом и избегать начисления пеней.